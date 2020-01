Stát nesmí ovládat zájmové skupiny, tvrdí Havlíček. Dva resorty prý zvládne

Budete teď jako jediný z ministrů řídit dvě ministerstva. S jakými pocity jste to přijal?

S respektem i k tomu novému úřadu, určitou dávkou pokory, ale s odhodláním vykonat to, co je třeba. Dostat i ministerstvo dopravy (MD) do pozice klíčového hráče hospodářské politiky. Jsem přesvědčen, že jak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), tak i dopravy jsou pro ni základními pilíři a vzájemně se doplňují.

Kde budete sídlit?

Hlavní kancelář budu mít i nadále v budově MPO na Františku. Ministerstvo dopravy je odsud kousíček a já předpokládám, že budu denně docházet na obě ministerstva. Nevidím v tom zvláštní problém.

Vaše pověření řídit i ministerstvo dopravy bude podle premiéra Andreje Babiše trvat celou dobu, co bude premiérem. Nebude to na jednoho moc, vést takové dva resorty?

Zátěž to je, ale jsem na to už zvyklý. Podobná situace už nastala, když jsme stabilizovali MPO, které bylo v té době jakýmsi otloukánkem. Dnes hraje první ligu v hospodářské politice. Mohu si tedy už na MPO dovolit víc věcí ponechat na svých náměstcích. Podobný proces teď musí absolvovat ministerstvo dopravy.

Oba resorty k sobě mají blízko, sotva ale z nich lze udělat jedno ministerstvo hospodářství

Premiér mluví o tom, že jednou by se mohla obě ministerstva sloučit…

Svoji logiku by to mít mohlo, ale brání tomu politická realita. Je nepochybné, že oba resorty k sobě mají blízko, sotva ale z nich lze udělat jedno ministerstvo hospodářství. Říkal jsem – pojďme o tom diskutovat, udělat si analýzy a vyhodnotit to ze všech úhlů pohledu. V tuto chvíli pro to ale není prostředí. My to respektujeme a nebudeme se vrhat do něčeho, co by nemělo efekt. Mojí prioritou od začátku bylo vytvořit dva perfektní, dobře řízené resorty, nic více v tuto chvíli neřeším.

Oznámil jste už, že předraženou zakázku na elektronické dálniční známky, kterou Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) uzavřel se společností Asseco Central Europe a stála post ministra Vladimíra Kremlíka (za ANO), se podaří zrušit. Uspíšila toto vaše rozhodnutí ochota Asseca od smlouvy bez náhrady odstoupit?

Neuspíšila. O tom, že do toho půjdu, jsem se rozhodl už minulý víkend. Měli jsme víc scénářů a dohodl jsem se s panem premiérem, že pokud situace k tomu dospěje, jsem připraven resort dopravy i řešení této zakázky převzít. Nechci utíkat z boje, chci ukázat určitou míru zodpovědnosti, konečně jsem také místopředseda vlády pro hospodářskou politiku. Kolísání resortu dopravy by tedy bylo i mým problémem. Nevnímám, co Havlíček a co Kremlík, ale aby dobře jela hospodářská politika a resorty.

Udělali jsme maximum pro to, aby zakázka s Assecem skončila smírem a nebyly žádné sankce. Tady odvedl výbornou práci vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla, který to se společností Asseco dojednal. Myslím, že to řešení je velmi příznivé a rozumné.

Co se učiní, aby se cena zakázky výrazně snížila?

Udělá se určitě otevřené výběrové řízení včetně všech příslušenství, která jsou se zakázkou na elektronické dálniční známky spojena. Chceme to udělat jednodušeji, levněji a komfortní pro motoristy. A taky se musíme dívat, abychom to časově zvládli.

Můžete garantovat, že elektronické známky od ledna 2021 skutečně budou?

Máme to propočítáno tak, že stihnout by se to mělo.

Jsou pravdivé informace, že MD už začalo připravovat záložní plán, tedy papírové dálniční známky i pro rok 2021?

S papírovými známkami nepočítáme.

Už dnes je jasné, že nový bodový systém nezačne platit dříve než v roce 2022

Za hlavní viníky celé kauzy označil Babiš prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a ředitele SFDI Zbyňka Hořelicu. Je to i váš názor a bude teď vaším prvním personálním krokem jejich odvolání?

Za zakázku odpovídalo samozřejmě vedení SFDI a dohled nad ní měl náměstek Čoček. Když jsme s ním v minulém týdnu jednali, tvrdil, že úředně je zakázka v pořádku. Přitom je ta zakázka podle všech odborníků zpackaná a předražená. A to se ještě nebavíme o tom, jaké tam byly vazby rodinného charakteru.

Manažersky je to prostě špatně, a to je ten obrovský střet, který je mezi Babišem, Kremlíkem a zmíněnými úředníky.

Nechci teď říkat, jaké budou personální změny. Bude se připravovat nová organizační struktura ministerstva dopravy, přestrukturizují se jednotlivé sekce, aby byly více produktově laděné, a současně se vypíše výběrové řízení na všechny sekční náměstky. Každý může zvážit, zda se do těch řízení přihlásí, či ne. Posuzovat se bude jejich odbornost, dosavadní výsledky, ale i loajalita. Podle toho je budeme vybírat.

Co bude s Hořelicou?

Na SFDI je trošku jiný režim. Já se s panem Hořelicou v příštím týdnu určitě potkám. Chci slyšet jeho názor na další setrvání na SFDI.

Je na tom ministerstvo dopravy tak špatně, že potřebuje velké personální změny i na nižších úřednických postech, jak jste avizoval?

Byl bych rád, kdyby se MD trošku oživilo, abych tam viděl srdcaře, kteří jsou odborně zdatní, resortem žijí a musí být naprosto neovlivnitelní. Už na MPO jsem jakýkoliv ovlivnitelný efekt okamžitě odřezával, a budu to dělat dál.

S panem Kremlíkem komunikuji velmi dobře

Musí se nastavit takový režim, že tento stát nebudou ovládat zájmové skupiny. Rozumím tomu, že mají zájem se prosazovat, a já jim to dokonce nevyčítám. Na MPO to řešíme s energetiky, telekomunikačními společnostmi, s těžaři a solárními hráči. To jsou velmi bohaté a vlivné společnosti, které mají zájem maximalizovat zisk. Ale hřiště, na němž hrály své hry, bylo příliš velké a my jsme je trochu zmenšili.

Na ministerstvu dopravy se jedná nejen o silné zájmové skupiny, ale i o stovky různých zakázek, které jsou velmi lukrativní, protože SFDI hospodaří s 93 miliardami korun ročně. A já chci vidět, jak jsou ty zakázky tendrovány, kdo za nimi stojí a jestli je kvalita a cena odpovídající. To nezvládnu sám, na to potřebuji mít tým lidí, silně posílit kontrolní mechanismus. A to budu očekávat od náměstků.

Po odvolání Kremlíka zůstávají nedotaženy některé prioritní záměry. Mám na mysli například nový bodový systém pro motoristy. Neskončí teď u ledu?

Neskončí. Je to jedna z věcí, které už řešíme. Na jaře návrh nových bodů pošleme ke schválení vládě a parlamentu. Už dnes je ale jasné, že nový bodový systém nezačne platit dříve než v roce 2022.

Těch věcí je ale víc. Některé jsou dobře rozjety, například dostavba a modernizace dálnice D1, dále D4 systémem PPP, tedy spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Premiér odvolal Kremlíka kvůli manažerskému selhání, ocenil však jeho pracovitost a právnické schopnosti. Využijete jeho zkušeností, i když ne na postu náměstka?

S panem Kremlíkem komunikuji velmi dobře, on vzal své odvolání korektně. O tom, co by mohl na MD konkrétně dělat, se však rozhodne až po už zmíněné změně organizační struktury, což nějaký čas potrvá.