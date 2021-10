Stát neprodá zchátralý dům naproti Úřadu vlády. Bojí se odposlechů

„V případě, že by objekt Klárova ústavu přešel do rukou soukromého vlastníka, stává se bezpečnostně nekontrolovatelným, což zásadně zhorší bezpečnostní situaci,“ shodly se ve svých stanoviscích. „Ze strategického a bezpečnostního hlediska je nanejvýše žádoucí jeho ponechání ve vlastnictví ČR,“ zní závěr obou útvarů.

Obávají se, že by někdo mohl operativní technikou odposlouchávat sídlo vlády, kde probíhají jednání v utajovaném režimu.

„Možné zneužití prostor objektu se jeví jako vysoce rizikové vzhledem k možnému vy­užití operativní techniky nekontrolovatelně umístitelné do bezprostřední blízkosti úřadu vlády,“ varoval bezpečnostní odbor Strakovky.

Navíc by se kolem budovy vlády začalo pohybovat více cizích osob i aut. Upozorňují také, že přímo proti vchodu do Klárova ústavu je premiérský vjezd a nedaleko je hlavní vstup do Úřadu vlády.