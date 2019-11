Stát na pomoc týraným dětem nedá ani korunu

Pomoc týraným dětem v Česku není hrazená státem. Aby se pomohlo všem, stálo by to osmdesát milionů korun.

„V azylovém domě jsem mluvila s pěti maminkami. Byly to vesměs vysokoškolačky, z dobrých rodin, navenek měly ideální vztahy. Příběh jedné končil tím, že ji manžel donutil vykopat si na zahradě vlastní hrob. Když to vyprávěla, přiznala, že by nikdy nevěřila, že by se něco takového mohlo stát jí,“ svěřila se s trpkým svědectvím matky Tereza Maxová.

„Tyto děti často zbytečně končí v psychiatrických léčebnách nebo výchovných ústavech. My dokážeme pomoci dětem i jejich rodičům, pracujeme i s původcem domácího násilí. Snažíme se, aby děti zažívající domácí násilí dokázaly trauma překonat a nenesly si ho s sebou do dospělosti. V 70 procentech případů opakují děti násilné vzorce chování později v dospělosti. Takže se pak samy dopouštějí násilí na svých dětech,“ upozorňuje Petra Wünschová, ředitelka Centra Locika.

Další problém je dlouhá doba, po kterou je ponechané traumatizované dítě svým běsům, aniž by mu někdo nabídl pomoc. „Od první identifikace násilí v rodině trvá většinou 1,5 roku, než se dítě dostane k odborné pomoci. Než se ho někdo zeptá, co se stalo, jak mu je a co potřebuje. To je pro trpící dítě strašně dlouhá doba. Dalším úkolem Dětství bez násilí je včasná pomoc a tím myslím do šesti týdnů od chvíle, kdy je v rodině rozpoznáno násilí,“ vysvětlila Wünschová.