Stát chce přitvrdit vůči řidičům seniorům

„V říjnu se možnými opatřeními vůči řidičům seniorům bude zabývat Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Mezi návrhy, které pro ni připravujeme, je také možnost omezit řidičům vysokého věku rozsah silnic, po nichž by mohli jezdit,“ řekl Právu vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy (MD) Tomáš Neřold.

V řidičském oprávnění by tedy měli uvedeno, že mohou jezdit například jen ve svém kraji nebo na konkrétně stanovené silnici. Na jiné komunikace by nesměli. Je ovšem otázka, zda takové regionální omezení není v rozporu s lidskými právy. Neřold argumentuje tím, že ve vysokém věku senioři hůře reagují na krizové situace a častěji na silnici zmatkují. Předností naopak jsou jejich dlouholeté zkušenosti za volantem, mnohem menší sklon k riskantní jízdě než u mladých řidičů.

Přesto dochází k takovým nehodám, jaká se například stala 24. srpna u obce Lhota na Jindřichohradecku. Zahynul při ní osmdesátiletý řidič, jehož vůz narazil do betonového můstku.

Podle údajů MD bylo loni v Česku řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 a 97 523 z nich předkročilo osmdesátku. Platný řidičský průkaz stále ještě vlastnilo i 1720 devadesátiletých a dva lidé starší 100 let. Těch by se omezení, které navrhuje BESIP, týkalo především.