Starý železniční most v Čelákovicích se na pontonu svezl na břeh

Pomocí ponořitelného pontonu převezli technici rozporcovaný starý železniční most v Čelákovicích na břeh. Správci železnice totiž v rámci rekonstrukce trati postavili přes Labe most nový, takže ten původní, více než 120 let starý mohl být demontován.