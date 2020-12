Start tendru na Dukovany asi po volbách

Jednáním se potvrdilo to, co už před nedávnem přednesl premiér Andrej Babiš (ANO), který výboru předsedá. Babiš prohlásil, že by o tak důležitém tendru neměla vláda rozhodovat několik měsíců před sněmovními volbami. Ty by měly proběhnout příští podzim.

ČEZ měl přitom podle harmonogramu soutěž vypsat tento měsíc. „Z naší strany je vše připraveno, připomínky jsme zapracovali a jsme připraveni výběrové řízení na nový jaderný blok v Dukovanech zahájit. V souladu s diskusí na jaderném výboru čekáme na rozhodnutí státu, koho máme oslovit k účasti,“ ujistil mluvčí společnosti Ladislav Kříž.

Mezi možnými uchazeči o stavbu nového bloku v Dukovanech jsou severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská firma KHNP, ruský Rosatom a čínská CGN. Právě poslední dva potenciální uchazeči se stali jádrem sporu. Opozičním stranám se nelíbí možná účast Ruska a Číny na stavbě, považují ji za bezpečnostní riziko. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) proto včera přednesl čtyři varianty řešení.

V první variantě by bylo ponechat uvedených pět uchazečů tendru s možností kteréhokoli z nich v průběhu tendru vyloučit. V druhé by se ponechali pouze tři uchazeči a dva z takzvaných rizikových zemí, tedy z Ruska a Číny, by neměli šanci se účastnit.

Třetí variantou je podle Havlíčka oslovit pouze tři uchazeče, přičemž Rusové s Číňany by měli možnost se zúčastnit alespoň formou dodavatele nebo subdodavatele v rámci konsorcia, přičemž by nebyli vedoucími v konsorciu a ostatní členové by byli z EU nebo NATO. „Čtvrtou variantou je, že kdyby došlo k zásadní neshodě, posunout tendr až na novou vládu, která bude vybírat vítěze,“ dodal Havlíček.

Bez Rusů a Číny?

Nejpřijatelnější by podle něj byla třetí varianta. „Je to varianta, kdy bychom s dítětem nevylili i vaničku, zabezpečili bychom kompetitivní tendr, podařilo by se snížit cenu a ochránili bychom bezpečnostní zájmy státu,“ řekl ministr.

Vypsat soutěž až po volbách chce i TOP 09. Rovněž požaduje, aby se výběrového řízení nemohly účastnit firmy z Číny a Ruska, a to ani v konsorciu. Proti účasti Ruska a Číny se vyjádřili i zástupci ODS a pirátů.

„Je naprosto samozřejmé, že u strategických zakázek, jakou dostavba Dukovan rozhodně je, musí být zvažována nejenom kvalita a cena provedené práce, ale hlavně bezpečnostní rizika,“ prohlásila už před pár dny místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová a upozornila, že proti účasti Ruska a Číny varuje i civilní kontrarozvědka BIS.

Jaderný výbor včera po jednání nepřijal žádné usnesení. Podle Havlíčka se jmenované varianty ještě rozpracují. „Do konce ledna se sejdeme se šéfy parlamentních stran a dojdeme k finálnímu závěru,“ upřesnil.

„Tendr má ČEZ z 90 procent hotový, až se domluvíme, bude ho moci vypsat. Když se nedomluvíme, bude to až po volbách,“ řekl Právu Havlíček.