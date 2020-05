Starostové zvažují protest, nechtějí přijít o miliardy

Představitele samospráv pobuřuje zejména to, že z ministerstva financí (MF) zní, že obce a kraje mají dost peněz. „Územní samosprávní celky budou mít i letos dostatek finančních prostředků.

Obce a kraje mají na svých bankovních účtech celkem 302 miliardy korun. Hospodaření územních samospráv skončilo v loňském roce přebytkem ve výši 31,4 miliardy. Obce a kraje tak mohou bez obav realizovat rozvojové záměry předpokládané pro letošní rok, a to i v případě meziročního poklesu daňových příjmů obcí a krajů,“ řekl mluvčí MF Zdeněk Vojtěch.

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN) však kontruje. „Rozčiluje nás, jak ministerstvo hovoří o tom, že obce mají vysoké přebytky na účtech. To se totiž týká jen některých velkých obcí, jako je Praha nebo krajská města. Jenže to už neplatí pro malé obce a těch je většina. A pokud samosprávy přijdou o patnáct miliard, tak to dopadne tvrdě právě na ty malé,“ řekl Právu.