Starostka Hrušek: Nejdřív obec, až pak náš dům

„Ani nevím proč, ale přitočila jsem se k oknu zboku, zády ke zdi. Jen jsem pootevřela žaluzie, tornádo vyrazilo celé okno dovnitř. Kdybych se dívala obvyklým způsobem, dostala bych to do obličeje,“ řekla.

„První, na koho jsem narazila, byl můj syn. Sedmadvacetiletý chlap, hasič, tam brečel při pohledu na spoušť. To se mi vrylo do paměti,“ řekla. Syn ji ujistil, že babička je v pořádku. Tornádo přečkala v úkrytu pod stolem.

Cestou potkávala lidi, vyptávala se, jak na tom kdo je. U školy potkala její ředitelku. Viděly, že školku, školu ani tělocvičnu nebude možné využít pro nouzové ubytování. To už byli na cestě na úřad i další zastupitelé, místostarosta i pracovníci obce. U kostela narazila starostka na místní dobrovolné hasiče: „Klobouk dolů před nimi. Byli první, kdo se do pomoci zapojili.“

Starost o obec tato žena nadřadila svým zájmům. Považovala to za samozřejmost. „V prvních chvílích jsem na náš dům nemyslela. Věděla jsem, že to máme rozflákané, ale věděla jsem taky, že jsem starostka. Je jedno, jestli to budeme mít opravené o měsíc později. Navíc manžela tři dny po tornádu odvezli do nemocnice, tak stejně neměl, kdo by to dělal,“ dodala Filipovičová.