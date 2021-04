Staroměstský jez v Praze získá původní historickou podobu

Staroměstský jez se nachází mezi Kampou a Novotného lávkou. Postaven byl ve 13. století a od té doby prošel několika úpravami. Teď potřebuje rekonstrukci, díky které by měl získat svou původní podobu. Dílo dlouhé 321 metrů se významně podílí na podobě historického jádra Prahy a od roku 1958 je zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek.

Problémem je především v betonové části, zavedené v 60. letech, která musí být nahrazena. „Celá ta část jezu byla v 60. letech zabetonována. My beton odstraníme a navrátíme jezu jeho historickou podobu, to znamená, konstrukce bude dřevěná, z dřevěného roštu, která bude vyplněná žulovým kamenem,“ popisuje okolnosti rekonstrukce Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic pro Povodí Vltavy.

Jeden ze základních prvků, který se do jezu vrátí, je dřevěný rošt. Původní už shnilý se odstraní a nahradí ho nový z českého dubového dřeva.

I přesto, že by se dřevo mohlo zdát pro styk s vodou nevhodné, je tomu naopak. „Dřevo a voda je výborná kombinace a je to historicky ověřené, ale je důležité, aby ta voda neustále to dřevo zaplavovala. Vždycky je problém, když se dřevo dostane na vzduch,“ zmiňuje Šimůnek.