Starají se o těžce postižené děti, teď potřebují pomoc

Chce zdvojnásobit svoji kapacitu, aby pomohla rodičům, kteří jsou nuceni zvažovat umístění svých těžce postižených dětí v celotýdenních ústavech, protože sami už péči o ně nezvládají. „Letos jsme odmítli dvacet dětí, jsme plní. Podle mých informací je to tak u všech speciálních škol,“ popisuje situaci ředitel Milan Černý.

Z padesáti na sto

„Přitom během covidové pandemie jsme viděli, jak zoufalí rodiče bez naší pomoci jsou. Velmi těžce to zvládali, přemýšleli, že děti umístí do týdenního stacionáře. Péče o tyto děti je velmi náročná,“ připomíná Černý.

„V současné chvíli máme zhruba padesát dětí v šesti třídách. Škola je jen částečně bezbariérová,“ říká ředitel speciální školy. „Chceme navýšit kapacitu na dvojnásobek, rozšířit chodby, aby se proti sobě vešli dva žáci na vozíčku, a i do vyššího patra mohly děti s chodítkem. Potřebujeme i relaxační učebny, abychom měli kde zklidnit například autistu v záchvatu,“ vysvětluje Černý.

Jinde je nepřijmou

„Máme u nás dva těžké autisty, kteří jsou při záchvatu autodestruktivní, mlátí hlavou do zdi či topení, a já sám často přemýšlím, jak v takovou chvíli ochránit ostatní děti, ale i učitele. Už to jsou třinácti- čtrnáctileté děti se 60 kilogramy. Právě proto vnímám jako nutnost mít i kout, či lépe místnost, kam je v tu chvíli můžeme odvést a zklidnit, aniž by tam bylo cokoli, čím by si mohly ublížit,“ popsal Černý.

Současná podoba speciální školy v Praze-Michli. Foto: Diakonie ČCE

Budoucí podoba speciální školy v Praze-Michli. Foto: Diakonie ČCE

Dvaadvacet kantorů tu denně děti z mateřské a základní školy učí co největší samostatnosti, základům čtení a psaní, hygienickým a sociálním návykům. Rodiče přivážejí děti ráno jako do běžné školy a vyzvedávají je odpoledne. Navíc ještě od pondělí do pátku pečují o 12 dětí na zdejším internátu.

„Máme tu i děti, které jiné speciální školy nechtějí. Výjimkou nejsou ani sourozenci. Jedna moc sympatická a pečující rodina ze Středočeského kraje k nám vozí nejstaršího syna, který je u nás už pět let, a nyní do školky chodí i jeho sestřička. Trpí středně těžkou mentální retardací, autismem i fyzickými znaky deformací v obličeji. Je to důsledkem následně odhalené genetické vady, přestože jejich prostřední sestra je zdravá. Víme, jak pro tuto rodinu, která žije v panelákovém bytě, je zásadní úlevou denní výuka a to, že tu mohou být sourozenci spolu,“ uvádí jeden z příběhů svých dětí zástupkyně ředitele Květa Pekařová.

Začátek rekonstrukce školy a školky za 40 milionů korun je naplánován na příští léto. Hotovo by mělo být v prosinci 2022.

„Usilovně hledáme zdroje na rekonstrukci. Podpořil nás magistrát, ale velkou část budeme hradit sami. S tím nám pomáhají dárci Diakonie Českobratrské církve evangelické, která je naším zřizovatelem a investorem přestavby. Díky nim jsme našemu cíli každý měsíc blíž. Nyní nám chybí zhruba sedm milionů korun. Ale už věřím, že to dokážeme,“ dodává optimisticky Milan Černý.