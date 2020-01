„Stará garda” politiků se chce vrátit. Tlustý a spol. zkusí štěstí v senátních volbách

Síly chtějí spojit exministr financí z první vlády Mirka Topolánka Vlastimil Tlustý, exposlanec ODS a bývalý europoslanec Jiří Payne a Michal Simkanič, bývalý předseda marginální strany Česká pravice. Podle informací Práva by se k nim měl připojit i zakládající člen ODS a porevoluční politik Miroslav Macek, jeho případnou účast ale potvrdit nechtěli.

"Jsme něco jako přípravný výbor a expertní tým, ale neznamená to, že zakládáme novou stranu," řekl Právu Tlustý. "Dalo by se říct, že hledáme kolegy z devadesátých let, starou gardu. Země je v totálním marasmu a je potřeba, aby zasáhli zkušení pravičáci," řekl.