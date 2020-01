Stanjura: O předražené zakázce na e-shop jsme nic nevěděli, informace byly stručné

„V březnu jsme k tomu dostali poměrně stručný materiál o budoucím postupu prací. Jediná zmínka o e-shopu byla, že se připraví otevřené výběrové řízení, a to v období ledna až května,“ řekl Novinkám Stanjura .

„Neznali jsme rozsah zakázky, nevěděli jsme, jak to napsali, nevěděli jsme, koho oslovili a koho vybrali. Bylo to v obecné rovině, co všechno budou řešit,“ uvedl.