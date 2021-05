Stáhnout okénko, nastavit rameno. První drive-in očkovací centrum v Česku je v Plzni

Podobný postup čeká i ty, kteří se do centra dostaví pešky. Pro ně je na místě připraven stan s čekárnou a veškerým potřebným zázemím.

Očkovací místo je určené pro všechny, kteří se předem zaregistrují v centrálním registračním systému ministerstva zdravotnictví. „Primárně slouží těm, kteří se bojí prostředí nemocnice, pro chronicky nemocné pacienty, pro imobilní a pro ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí přijít do styku s okolím,” doplnila mluvčí nemocnice.

„Pocity jsou velice příjemné, je to bezbolestné. Určitě drive-in očkování každému doporučuji, je to bez čekání. Trvalo to tak půl minuty. Teď akorát musíme chvíli setrvat, aby se nedostavila vedlejší reakce,” popsal v úterý muž, který na očkování dorazil autem.