Stáhněte zákon. Nejste přeci hyena, apeluje Farský na premiéra

„Vláda jen několik hodin po vyhlášení nouzového stavu zařadila na program svého pondělního jednání zákony o evidenci skutečných majitelů, které mohou být zásadní pro posuzování střetu zájmů premiéra Babiše ve vztahu k Agrofertu,” upozornil na zařazení zákona pirátský poslanec František Navrkal.

Předloha by měla primárně řešit naplnění pravidel evropské směrnice o praní peněz nebo financování terorismu. Transparency international tvrdí, že směrnice také znamená další výrazný posun v boji proti střetu zájmů a zneužívání veřejných prostředků. A tím by měla dopad i na premiéra Andreje Babiše.

Ministerstvo spravedlnosti, která zákon předkládá se podle organizace snaží vytvořit v zákoně výjimku právě pro premiéra.

„Převedeno do praxe. Andrej Babiš by byl jedním ze skutečných majitelů svých svěřenských fondů, ale nikoliv společností do něho vložených (např. AGROFERT, a. s.). Přitom jsou premiérovy svěřenské fondy pouze schránkou, do které své firmy Andrej Babiš „zaparkoval“, a veškeré podnikatelské aktivity provádí právě jednotlivé korporace ve fondech,” tvrdila už v lednu organizace.

Andrej Babiš by tak podle organizace otevřeně mohl vlastnit svěřenské fondy, nikoliv jako nyní například přes manželku, ale zároveň by ani v tomto případě nebyl vlastníkem firem vložených do fondů.

Nyní svěřenské fondy formálně neovládá a zbavil se také vlastnictví svých firem tím, že je vložil do těchto fondů. To, že je i přes tyto formální kroky český premiér ve střetu zájmů před časem konstatovala i Evropská komise.

Farský: Nejste přeci hyena

Načasování projednávání zákona kritizoval i spolek Milion chvilek a řada opozičních politiků. Ti požadují, aby byl bod v době, kdy je země v nouzovém stavu a krizovém režimu kvůli koronaviru, stažen.

„Žádám premiéra a další členy vlády, aby tento návrh zákona doplněný na jednání vlády na poslední chvíli jako dodatek, vláda stáhla a neprojednávala! Navíc v této situaci, kdy se řeší akutní problémy ČR a nákazy koronavirem,” vyzývá vládu například šéf lidovců Marian Jurečka.

Mnohem ostřejší tón volil předseda poslanců STAN Jan Farský. „Pane premiére, žádám vás o stažení tohoto bodu z programu jednání vlády. Nejste přeci hyena a nezneužijete současnou krizi, v které jde o lidské životy, k prosazení vlastních zájmů,” píše na Twitteru.

„Návrh zákona tak, jak jej dostává na stůl vláda, by v podstatě trikem vyřešil Babišův problém se střetem zájmů podle českého zákona. Tato nenápadná úprava by znamenala, že by třeba současný premiér Babiš nebyl výslovně podle zákona považován za skutečného majitele Agrofertu, pokud by své akcie uložil do svěřenského fondu,“ dodává senátor a předseda Legislativní rady STAN Zdeněk Hraba.

„Zneužít toho, že celá země řeší koronavirus a den před vyhlášením stavu nouze mimořádně zařadit na jednání vlády bod, který se vás přímo týká,to chce opravdu silný žaludek,” dodává TOP 09.

Benešová: Využití situace odmítám

Babiš a také ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) poukázali na to, že oba zákony navazují na aktualizovanou evropskou směrnici proti praní špinavých peněz, jež má lhůtu pro začlenění do legislativy členských států. Skončila podle důvodové zprávy v lednu.