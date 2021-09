SROVNÁNÍ: Jak na tom byla ČR s covidem vloni v září a jak je na tom teď

Oproti stejnému období v loňském roce jsou tato čísla výrazně nižší. Zatímco vloni bylo 4. září zaznamenáno 797 nově nakažených, letos to ve stejném dni byla čtvrtina, tedy 205 pozitivních. Za čtvrtek 9. září 2021 pak přibylo 421 diagnostikovaných, vloni to bylo ve stejné datum 1158 nových případů.

Nejrizikovější podzimní scénář podle ÚZIS počítá s tím, že v druhé polovině září bude v jeden den v nemocnicích ležet 500 pacientů. To by muselo do nemocnic přibývat 50 lidí denně. Nyní je však podle Duška výhled optimistický, do nemocnic denně míří jednotky lidí.