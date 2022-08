Správa parku: Oheň nezabije vše, příroda si umí poradit

Nejčastěji jsou to bříza, topol, osika, jeřáb, borovice lesní. Teprve poté se začínají přidávat další druhy dřevin, jako jsou duby, a do určité míry počítáme i s bukem.

Zasahovat budeme minimálně. Kdybychom prováděli nějaké masivnější výsadby, tak bychom pro jejich udržení museli intenzivně zasahovat ve spontánně zmlazených porostech. Což není úplně vhodné. Příroda to udělá zadarmo a dobře, zatímco člověk by to udělal za těžké peníze a špatně.

Dá se třeba počítat s tím, že budeme zasahovat do dřevinné skladby v bezprostřední blízkosti cest, ale nebude to nic intenzivního.

Ano, převážně to budou listnaté druhy dřevin, které se objevují ve vyšších stadiích lesa, aby tam nebyl jen březový porost. A potom můžeme ještě na vhodných místech počítat třeba s výsadbou jedle bělokoré. Ale to ukáže až čas, jak se to bude vyvíjet. Na jednu stranu sice máme zkušenost s již zmíněným požářištěm u Jetřichovic, ale zase nemáme zkušenost s takto velkou zasaženou plochou, nyní je to asi 1060 hektarů.