Spor Prahy s JCDecaux může skončit u soudu a lidé bez přístřešků

Nové vedení magistrátu na začátku rovněž mluvilo o vypsání koncesního řízení, komise pro mobiliář však nakonec doporučila, aby si město přístřešky pořídilo samo. Celkem by jich podle návrhu mělo být 930 a stály by 325 milionů korun bez DPH. Radní v pondělí rozhodnutí o dalším postupu odložili kvůli dopracování harmonogramu.

Radní pro dopravu Jan Chabr (TOP 09) v reakci řekl, že město nabídku zatím neobdrželo, ale že stávající smlouva možnost prodloužení neobsahuje. Dodal, že by to pravděpodobně bylo porušení zákona o veřejných zakázkách a že firma je povinována do skončení smlouvy přístřešky zajišťovat. Pokud by tak nečinila, město se bude bránit právní cestou, dodal. To potvrdil i primátor.