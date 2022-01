Spolehlivý výsledek za 15 minut: Čeští vědci vyvíjejí biočip s vlastnostmi antigenu i PCR

„Biočip obecně je velmi široký pojem. To, co my vyvíjíme, lze nazvat například také funkčními vrstvami. Jsou to křemenné krystaly, které jsou pokryté velmi tenkou vrstvou polymeru. Ta má speciální vlastnosti a dá se použít pro detekci různých patogenních látek,“ vysvětluje podstatu biočipu vedoucí výzkumného týmu Hana Lísalová.

„Do vrstvičky polymeru jsme zakotvili receptory, které specificky rozpoznávají i ve velmi komplexních biologických roztocích to, co potřebujeme,“ pokračuje Lísalová.

„Najdou například bakterii v džusu, nebo právě koronavirus v komplexním, nijak nepřipravovaném vzorku klinického odběru z nosohltanu. Dovedou zkrátka zachytit to, co hledáme, a zároveň ‚nevidět‘ nic jiného,“ popsala Novinkám.

„Technologii už jsme transferovali do průmyslu. Do budoucna pracujeme s různými koncepty. Jedna z variant je robotický systém, který bude umět pracovat s více vzorky najednou a bude sloužit k rychlému odhalení rizika nákazy. Letos se bude testovat v průmyslových halách,“ přiblížila Lísalová.

Robotický systém, který se svým vzhledem má podobat kávovaru, by podle ní mohl fungovat tak, že zaměstnanci si při příchodu do továrny udělají do kelímku výplach z ústní dutiny, robot obsah kelímku nasaje a dopraví ho k povrchu biočipu. Ten během pár minut odhalí, zda je ve vzorku přítomné riziko nákazy. „Bude to dostatečně citlivé, zároveň to zaměstnance tolik nezdrží,“ uvedla Lísalová.