Špatné datum dostalo šéfa SVJ před soud

Jenže bedlivý vyšší soudní úředník si všiml, že prezenční listina týkající se souhlasu vlastníků bytů má špatné datum a mohla být antedatovaná. Úředník zavětřil čertovinu a kromě toho, že společenství vyzval k dodání nové listiny, zalarmoval i policii. Úřední šiml se dal do práce, a přestože předseda ke spokojenosti soudu dodal novou prezenční listinu se správným datem, dostal kromě toho do schránky obžalobu pro maření spravedlnosti.

„Předsedou už nejsem, neměl jsem na to nervy poté, co jsem začal být vyšetřován. Takže jsem výboru oznámil, že odstupuji,“ řekl u brněnského městského soudu muž. Více světla do okolností vzniku prezenční listiny měl vnést bývalý předseda, ten se ale kvůli sérii zdravotních problémů musel z jednání několikrát omluvit. Místo něj přišla aspoň jeho manželka.

„Manžel společenství vlastníků zakládal, dělal to roky a záleželo mu na tom. Ale kvůli zdraví skončil. Tady obžalovaného znám od dětských let, vzhledem k jeho vzdělání se s manželem domlouvali, že by tedy toho předsedu mohl dělat. Vlastníci se tehdy kvůli covidu obcházeli zvlášť, co s tou listinou ale bylo, to nevím,“ přiznala žena.