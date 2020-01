Soudy s podmíněným propuštěním šetří

Ačkoli po mediálně probíraných kauzách bývalého fotbalisty Tomáše Řepky či nedávno propuštěného lobbisty Marka Dalíka by se mohlo zdát, že roste počet vězňů propuštěných před uplynutím celého trestu, podle Vězeňské služby ČR tomu tak není.

Podle vězeňské služby bylo předloni podmíněně propuštěno 2800 vězňů. Zatímco od roku 2008 do roku 2012 počet takto propuštěných odsouzených stabilně rostl až na více než 4500 ročně, po kontroverzní Klausově amnestii soudy s podmíněným propuštěním začaly šetřit.

Posvítíme si na to, slibuje ministryně prověřit Dalíkův výkon trestu v penzionu

Pokud by soudy častěji vyhověly žádostem vězňů, ulevily by tím i přeplněným káznicím. Už dříve se pro to vyslovila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).