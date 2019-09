Soud se marně snažil pohnout Zemana ke smíru s Bartíkem ve sporu o rakovinu

„Žalovaný do poslední chvíle trvá na protiprávním stavu, nestaví se k tomu jinak a my trváme na omluvě i finanční satisfakci. Klient je přesvědčen, že ten požadavek je přiměřený, peníze by šly na dobročinné účely, klient se nechce obohacovat. Jeho pohled je, že se jedná o generální prevenci. Byl poškozen nejen on, ale celé voličstvo. Škodlivost jednání přesahuje všechny meze,“ konstatoval Zemanův advokát Marek Nespala, nicméně uvolil se k tomu, že Zemanovi zavolá a zjistí jeho názor.