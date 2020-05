Soud nakonec bude řešit Kalouskovu žalobu na Babiše za slova „zabil lidi cez padáky“

„Občané České republiky mají právo očekávat, že se jimi volení ústavní činitelé budou alespoň snažit vystupovat s určitou úrovní a kulturou. Parlament a Senát by neměly být poslanci a senátory pokládány za fóra, na nichž lze bez rozmyslu či dokonce po zralé úvaze, avšak z nízkých pohnutek pod ochranou indemnity pronést cokoli, aniž by to mělo pro řečníka nepříznivé následky,“ konstatoval senát NS v čele s Petrem Vojtkem.