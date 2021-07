Soláry na střeše vydržely, sousedé v Hruškách si mohli nabíjet telefony

„Byl to takový hukot, jako když se postavíte vedle lokomotivy, která jede na plný výkon. Naštěstí nás to asi o těch 200 metrů minulo, i tak byly všechny stromy na zahradě vyvrácené, zbořený komín, ze střechy spadlo tak 500 tašek,“ vyprávěl.

„Po větru přišly kroupy a obrovský déšť, do místností nám začalo téct. Voda se valila hlavně kolem světel na stropě,“ popsal Krystián.

Poté přišla tma, kterou narušovaly jen světla a majáky hasičů a záchranářů. „V tu chvíli jsem si vzpomněl, že mám soláry a že bych si mohl posvítit. Měl jsem prodlužovačku se žárovkou, zapojil jsem ji a svítil jsem. Sousedům pak začaly docházet baterky v mobilech. Doběhla sousedka a ptala se: Zdeňku, ty svítíš? A já na to, že mám přece elektrárnu,“ usmál se.

„Ani nevím, kolik lidí si tu telefon nabilo. Ale víte, člověku je těžko, když je tma nebo si svítí jen svíčkou. Když máte světlo, je to hned něco úplně jiného,“ přiznal.

Druhý den ráno se pustili do odklízení následků. „Ani svému nejhoršímu nepříteli bych to nepřál. Ale každému přeji, aby zažil tu solidaritu,“ řekl Krystián.