Sociální demokracie není mrtvá, vždy najde řešení, řekl Hamáček při zahájení kampaně

V neděli odstartovala kampaň sociální demokracie do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. ČSSD v ní slibuje jistoty, jako je například důchod pro pracující. „Volby, do kterých jdeme, budou nejdůležitější od roku 1989. Rozhodujeme totiž o tom, jaká bude pocovidová Česká republika,“ řekl na úvod předseda strany Jan Hamáček.