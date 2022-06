Sochařka na pomníku lidických dětí pracovala 20 let

Někteří z dárců dokonce chtěli dílo koupit, ale to maminka zásadně odmítla

Lidice si připomínají 80 let od vyhlazení obce a vyvraždění zdejších obyvatel

Lidice si připomínají 80 let od vyhlazení obce a vyvraždění zdejších obyvatel Domácí

Marie Uchytilová se věnovala svému životnímu dílu od 70. let minulého století. Pracovala na vlastní pěst, zprvu dvanáct až osmnáct hodin denně. „Úplně ji to pohltilo. Znala příběhy všech lidických dětí. Když ale tvořila jejich obličeje, návštěvy většinou nepřijímala. Bylo to pro ni psychicky náročné,“ řekla Sylvia Klánová.