Sníh taje, ale organizátoři Jizerské padesátky se zatím nevzdali

Motivací pro všechny je podle něj i letošní 50. výročí od tragické výpravy československých horolezců Expedice Peru 1970, kteří zahynuli po zemětřesení na úpatí Huascaránu. „Byli to kluci, stáli u vzniku tradice našeho závodu. I kvůli jejich památce chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom vzpomínku na ně uctili při závodě, který tak milovali,“ doplnil Koucký.

Podle aktuální situace a předpovědi počasí se proto v okolí Bedřichova nyní připravují kratší okruhy. Hlavní padesátikilometrový závod by se na nich neměl běžet najednou, což by ani nešlo, ale postupně v celkem 11 blocích během celého víkendu.

Pořadatelé se stále nevzdávají ani komfortnějších delších okruhů nebo dokonce zpřístupnění celé 50km trasy. „Vše závisí na dešti i sněžení, které má do Jizerek přijít v úterý. Finální stanovisko padne do čtvrteční 17. hodiny. Pokud by se podařilo připravit celou padesátku, závody by se jely v plném rozsahu a rezervace bloků by byla zrušena,“ upozornil předseda padesátkařského ski klubu.