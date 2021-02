Babiš: Prezident navrhl setkání všech stran, ale na to už je pozdě

„Pan prezident se nabídl, že by mohl zorganizovat setkání parlamentních stran, že by dělal nějakou mediaci. My jsme se snažili vyjednávat s opozicí včera, ale dnes už nemáme o čem vyjednávat,“ řekl Babiš.

Podle něj je nyní na jednání s opozicí už pozdě. „Dělal jsem včera (čtvrtek) vše proto, abych přesvědčil opozici, že bez schválení nouzového stavu dojde k ohrožení životů,” uvedl.

Podle něj je nyní klíčové jednání s hejtmany. „Nemůžeme si dovolit obejít Sněmovnu a rozhodnout znovu o nouzovém stavu. Ústavní soud by to hned zrušil. Jedinou možností je, že hejtmani požádají vládu o prodloužení nouzového stavu. To je to jediné řešení, ta jediná možnost pokračování nouzového stavu,” sdělil premiér.

Podle předsedy vlády se pro vyhlášení stavu nouze vyjádřilo již pět nebo šest hejtmanů. Rozhodnout by se pak měli nejpozději v neděli dopoledne, vláda s nimi bude jednat ještě v sobotu večer.

Miloš Zeman (vlevo) a Andrej Babiš (ANO) při setkání v Lánech 12. ledna Foto: Ovčáček Twitter/Jiří, ČTK

„Když nouzový stav skončí, neznamená to, že jsme porazili covid. Situace je vážná, počet hospitalizovaných se nijak zvlášť nemění. Když skončí nouzový stav, můžou se dát do pohybu miliony lidí. To může zásadně ohrozit naše zdravotnictví,” dodal taky premiér.

Bez nouzového stavu by se zrušila opatření vyhlášená podle krizového zákona, část z nich by zřejmě přešla pod gesci ministerstva zdravotnictví, část pod hejtmany.

V takovém případě by pak podle Babiše zavřely obchody a služby, uzavřené by zůstaly školy nebo restaurace.