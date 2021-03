Sněmovní volby Prahu ovlivní, může za to Babišova kampaň, míní Hřib

Seznam Zprávy nyní přišly s informací, že firma vašeho pirátského místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla dodala ochranné pomůcky z Číny i úřadům, kde se Piráti podílejí na vládnutí. Není to střet zájmů, který jste jako Piráti často vyčítali premiéru Babišovi? Nejde o pokrytectví?

Jestli se nepletu, bavíme se v případě Prahy o jedné zakázce od městské policie...

Takže máte pocit, že se vás to tím pádem netýká?

No, můj střet zájmů to není určitě.

Ale může to být střet zájmů jednoho z vašich členů. To vám nevadí?

Tady jde o rozšířenou představu, že primátor je ten, kdo v Praze řídí městskou policii, ale ono to tak není.

Ale vy jste nejenom primátor, ale i člen Pirátů, a to stejně jako pan Štrébl, který takto podniká. Narážím na to, jestli vám to nevadí z tohoto úhlu pohledu.

Ještě jednou, zakázka byla městské policie. Podle zákona o městské policii ji primátor neřídí…

To jsem ani neřekla. Firma vašeho člena nyní 170krát zvýšila svůj obrat i díky zakázkám s úřady, kde sedí Piráti. Měla by se taková společnost podobných výběrových řízení podle vás vůbec účastnit?

Myslím, že je to poměrně nešťastné, a jestli jsem to správně pochopil, tak by se to už nemělo opakovat. Ale i s ohledem na to, že jde v Praze o jednu zakázku, která tvořila méně než jedno procento jejich obratu, mám za to, že jde o jakousi nedůslednost v jejich snaze vyhnout se tu zakázkám. V Praze jsme nakupovali ochranné prostředky v řádech desítek milionů korun. A jelikož vítězili díky nejnižší cenně, tak je jasné, že kdyby jich chtěli získat více, nepochybně by mohli.

Jaká je v tuto chvíli stabilita pražské koalice?

Myslím, že je dobrá. V předchozím volebním období se koalice rozpadla, aby pak zjistila, že se musí složit zpátky, protože s nimi vládnout nikdo jiný nechtěl. A ti před nimi to měli ještě horší. Tam proběhl převrat vlastně dvakrát. Jednou v rámci ODS, a následně změnou primátora. To znamená, že v Praze vlastně zažíváme bezprecedentní období stability.

Máte ten pocit? Vy jste si opravdu nikdy neříkal, že si možná půjdete sbalit pověstnou „krabici posledního odchodu“ s tím, že vás zastupitelstvo nyní zřejmě odvolá?

Je nutné rozlišovat mediální realitu a reálnou praxi. Věřím, že takhle koalice vydrží až do voleb, i přesto, že jsem si také v novinách přečetl, že měla pražská ODS požadavek na to mě odvolat s tím, že by se jinak měly vyvozovat důsledky.

Ano, část pražské ODS požadovala, aby vás místní zástupci koalice SPOLU pomohli odvolat výměnou za čelné místo kandidátky v Praze pro šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Doporučil byste Pirátům, aby s nimi po volbách skládali koalici?

Mám tu výhodu, že nekandiduji v těchto poslaneckých volbách.

Nicméně jste výrazný člen Pirátů. Nikdy jste o tom nemluvil s předsedou strany Bartošem?

Opravdu ne. Abych řekl pravdu, tyhle volby jdou úplně mimo mě. Nejsem ani členem týmu, který vyjednával koalici se STAN. Je to záležitost, na kterou nemám čas.

Největší problém těchto voleb bude, že to Prahu nepochybně nějak poznamená. Budeme do toho zataženi, i když o to nějakým způsobem nestojíme.

A to jak?

Tak když byly krajské volby, měl pan premiér stále potřebu ukazovat na Pražáky, jak to celému národu kazí. Přitom to nebyla vůbec pravda. Měli jsme nejlepší čísla v systému PES, jenom díky nám se mohlo rozvolňovat před Vánocemi, protože jsme snižovali celonárodní průměr. A premiér do toho ukazoval fotky z Náplavky (Na podzim se v Praze na farmářských trzích na Rašínově nábřeží pohybovalo podle fotografií zveřejněných na sociálních sítích velké množství lidí a často neměli roušky. - pozn. red.). Předpokládám, že nyní budeme svědky zase něčeho podobného.

Mimochodem premiér Babiš již dříve na podzim 2019 prohlašoval, že se s vámi nedá jednat, protože z toho má pak člověk psychické trauma. Změnily se nějak vaše vztahy?

Myslím, že od té doby máme svědectví několika osob, které jednaly s panem premiér z donucení, nikoli z vlastní vůle. Například šlo o bývalého koordinátora očkování (Zdeňka Blahutu – pozn. red.), který byl vtažen do jeho jakési hry. Takže si může každý udělat sám obrázek o tom, jak jsou jednání s panem premiérem plodná.

Pojďme dál. Nemůže to podle vás někdy vypadat i tak, že Praha řeší více třeba zahraniční politiku než problémy, které v danou chvíli obyvatele nejvíce pálí?

Zaplaťpánbůh nevlastní Piráti žádná média a nechceme určovat ani to, o čem si lidé chtějí povídat. Kdybych se měl podívat na facebooku na to, který můj příspěvek byl nejúspěšnější, tak to byl ten o správné metodice sekání trávy.

Nabízí se, jestli je správné vybírat to, co Pražané řeší, podle dosahu na facebooku. Nemůže to být například spíše infrastruktura?

Já myslím, že je z těch příspěvků dobře vidět, o čem si Pražané chtějí povídat, protože to komentují, sdílí a tak dále. Je to nějaká aktivita, která vám indikuje významnost toho tématu.

Takže myslíte, že Pražany více zajímá sekání trávy než uzavírky v centru města?

Myslím, že každého zajímá něco jiného. Ale taky mě mrzí, že více nezaznívá, že jako první prodlužujeme tramvajové trati nebo jsme obnovili Trojskou lávku. (Po roce 2000 byly v Praze postaveny následující tramvajové tratě: Hlubočepy-Barrandov (2003); Laurová – Radlická (2008); Čínská – Nádraží Podbaba (2011); pozn. red.)

Ale například slibovaný Pražský okruh, který by představoval významnější změnu, stále není.

To má pohnutější historii. Ministerstvo pro místní rozvoj po odvolání starosty za ODS (Petra Měšťana z Horních Počernic - pozn. red.) rozhodlo kvůli možné podjatosti magistrátu Prahy, že se o Pražském okruhu bude rozhodovat v jižních Čechách. Takže v tuhle chvíli s tím nemůžu nic dělat, ale držím palce, aby se stavba povolila, protože ji Praha potřebuje. Pokud všechno dobře půjde, mohlo by se kopnout do země ještě v tomhle volebním období.

A pokud jde o Airbnb? Našel jste již řešení „negativního trendu nadměrné turistické zátěže”, o kterém jste často mluvil?

Je několik možností. Mimo jiné leží v Poslanecké sněmovně legislativní návrh, aby město mohlo vydat vyhlášku, kterou by mohlo Airbnb ve městě regulovat. Vláda k tomu dala neutrální stanovisko, ale nevím, jestli se to podaří schválit. V tuto chvíli je Sněmovna obstruována neschopností pana premiéra a jeho politické nepráce, kdy si nedokáže zařídit pro věci podporu. V takovéto krizi vládne s menšinovou vládou. To je potom komplikované.

