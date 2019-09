Sněmovní rebelové mají víc času, ale méně peněz

Mají tedy víc volného času, nemusejí docházet na jednání klubů, ale ani výborů, ze kterých je jejich bývalé strany nechaly odvolat. Všichni byli přitom ve vedení těchto výborů. Klaus tomu školskému předsedal, ostatní byli místopředsedy. Klaus s Majerovou mají teď víc času, aby mohli křižovat republikou a shánět podporu pro svou novou stranu Trikolóra.

Nepříjemnou stránkou věci pro všech pět nezařazených je ale to, že odvoláním přišli o funkční příplatek a od jara tedy pracují za základní plat poslance čili za 82 400 hrubého plus náhrady.

Klaus si kvůli tomu pohoršil o 33 500 a ostatní o 16 800 korun. Náhrad, které se podle vzdálenosti bydliště od Prahy pohybují od 42 700 do 58 000 korun, se snížení netýká.

ODS a SPD již místa po všech rebelech zaplnily svými členy a také do placených funkcí dosadily své lidi. A co třeba domluva s bývalým klubem o zařazení do výboru? O podporu ani Klaus s Majerovou ODS nepožádali. U Klause se to nedalo očekávat, protože ten, jako jediný z pětice poslanců, byl ze své bývalé strany vyloučen. Ostatní odešli, byť po názorových rozdílech, sami.

Lubomír Volný na jednání Poslanecké sněmovny. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Přes dvacet let jsem učil, šestnáct let jsem řídil školu. Podle mě patřím do školského výboru. Jenže tam mě vyloučili. A určitě nepolezu jiným partajím do zadku, aby mě do něho navrhly,“ uvedl Klaus pro Právo.

„Mohu docházet na jakýkoli výbor, takže je to pro mě výhodnější. Mohu se tam zapojit do projednávání zákonů, obsáhnu víc témat. Nemusím poslouchat třeba roční zprávu Technologické agentury a podobné věci,“ konstatoval s tím, že do školského výboru půjde, jen když budou jednat o něčem důležitém. Jinak ne.

„Budu si vybírat zajímavá témata a dávat návrhy a doporučení. K tomu výbor nepotřebuji,“ podotkl. Podle jednacího řádu mají poslanci, kteří nejsou členy výboru, poradní hlas. Mohou se k projednávané věci vyjádřit a dávat k ní návrhy, nemohou však hlasovat.

Návrat do školského výboru?

To Majerová naopak návrat do školského výboru zvažuje. „Má u mě prioritu. Bývalí kolegové napříč stranami se mě už ptají, jestli se nechci vrátit, že jim moje názory a zkušenosti chybějí. Až se rozhodnu, tak některého z kolegů požádám o pomoc,“ řekla Právu.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura Foto: Petr Hloušek, Právo

U ODS by ale neuspěla. „Nemáme chuť je někam zařazovat. Máme své kvorum,“ sdělil Právu šéf klubu Zbyněk Stanjura. Jak dodal, jiné by to bylo v situaci, kdy by šlo o post uvolněný jinou stranou, která by už o to volné místo zájem neměla.

„Řekl bych, že vyloučení z výborů nebyla jejich volba, ale jde o to, že kluby logicky chtějí ta místa zpět pro sebe. Takže na jejich omluvu bych řekl, že to není o tom, že by nechtěli nic dělat. Nejsou v tom úplně nevinně, ale jen částečně,“ dodal v narážce na fakt, že oba se s ODS názorově rozešli.

Jak potvrdil Právu šéf SPD Tomio Okamura, ani jeden ze tří bývalých členů se na jejich klub s žádostí o zařazení do výborů neobrátil. „Místa, která tam máme, jsme logicky nahradili svými členy. Máme tam většinou po dvou lidech, běží o to, abychom měli z každého výboru informace. To je přece zájmem každé strany,“ prohlásil.

Sám Okamura v minulém období udělal tuto zkušenost, když se rozpadl jím založený Úsvit a on se současným šéfem klubu SPD Radimem Fialou ze sněmovních orgánů vypadli.

Tehdy bylo ve Sněmovně jedenáct nezařazených poslanců. Všichni ostatní ale ve výborech i funkcích zůstali. Stejně jako v letech 2013 až 2017, kdy bylo ve Sněmovně až 24 nezařazených. O vysoký počet se postarali hlavně poslanci Věcí veřejných, jejichž klub se rozpadl.

Antonín Staněk na posledním jednání vlády ve funkci ministra kultury. Foto: Milan Malíček, Právo

Všech pět současných nezařazených poslanců zůstává členy podvýborů. Do těchto orgánů zřizovaných výbory se hlásí poslanci podle zájmu. V nich není žádné omezení.

Klaus a Volný jsou rovněž členy vyšetřovací komise pro OKD a Majerová zůstala v delegaci do Meziparlamentní unie.

Před měsícem přibyl k této pětici ještě jeden: soc. dem. Antonín Staněk se odvoláním z funkce ministra kultury stal prostým poslancem.