Sněmovna podpořila v prvním čtení chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) by banky měly mít povinnost založit chráněný účet kvůli „rychlým exekutorům” na počkání, nikoli v pětidenní lhůtě. Výborný řekl, že zvláštní účet by mohl pomoci tomu, aby dlužníci dál nepropadali do dluhové spirály. Mohli by podle něho zůstat ve standardních ekonomických vztazích a neodcházet kvůli exekucím do šedé ekonomiky.