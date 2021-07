Sněmovna odmítla zvýšení biopaliv v benzinu. Nahrálo by to Babišovi, tvrdí opozice

Poslanci ve Sněmovně ve středu smetli návrh na zvýšení podílu biopaliv v benzinu, konkrétně z nynějších 4,1 procenta na 8,8 procenta. Nepodpořili to ani sociální demokraté či komunisté. Změna vadila i opozici. Podle ní zákon nahrával premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a doplatili by na to lidé navýšením ceny benzinu.