Sněmovna o zrušení povinné maturity z matematiky opět nerozhodla

Osud vládní novely není jistý, neboť nemá jednoznačnou podporu ani v řadách provládních poslanců. Její kritici mají za to, že odklad povinné maturity z matematiky nebude žáky motivovat ke zdokonalení se v tomto předmětu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je třeba nejprve vytvořit podmínky k tomu, aby žáci byli schopni získat a používat matematické dovednosti.

Maturanti stále nevědí, co bude s matematikou Věda a školy

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek obhájcům povinné maturity z matematiky navrhoval, aby poslanci podle frakcí tuto zkoušku absolvovali. „Já vidím, že někteří se už na to teď těší,” uvedl. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) poznamenala, že na zvládnutí maturity z matematiky stačí znalosti ze základní školy.

Od jara 2021 by se podle vládní novely měla státní maturita také omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky.