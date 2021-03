Sněmovna jedná o zvýšení nemocenské na 100 procent výdělku

Zaměstnanci i pracovníci na dohodu s nemocenským pojištěním by měli mít v karanténě nárok na plnou výši výdělku místo současných 60 procent. Nárok na vyšší náhradu by neměli mít lidé, kteří se do karantény dostali do pěti dnů po návratu ze zahraniční dovolené.