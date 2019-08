Sňatky s cizinci z letních lásek mohou skončit rozčarováním

Češky si nejvíce berou Slováky, podle Českého statistického úřadu je to zhruba tisíc případů ročně. Často se také provdávají za Němce a Ukrajince (kolem tří set svateb ročně), v kurzu jsou i Britové.

Jenže domnělý milionář usiloval o svatbu nikoli z hluboké lásky, ale proto, že se potřeboval dostat do Evropy za bratrem. Očekával bezplatné ubytování, zakoupení auta a hlavně pravidelné vysoké kapesné od své manželky, která by ho živila.

Například když žena až po svatbě zjistí, že nemůže bez souhlasu manžela opustit zemi, do které se přistěhovala, řídit sama auto či rozhodnout, jak vychovávat dítě. Před podvodníky, kteří se zejména v severoafrických zemích snaží uzavírat účelové sňatky s Češkami, varuje nyní i české ministerstvo zahraničí.

Odchod do ciziny totiž automaticky nastolí řadu otázek, které by vás dříve nenapadly. Například zda chce být dotyčný pohřben někde na tichomořském ostrově, či nakonec spočinout v rodné zemi. I to je závažná otázka, kterou může svatba s cizincem ovlivnit.