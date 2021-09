Smyk i krizové brzdění: Kurz učí seniory zvládat za volantem náročné situace

Do kurzu bezpečné jízdy v Dlouhé Lhotě u Příbrami se spolu se zhruba 30 účastníky přihlásili také manželé Benešovi. „Řidičák na auto jsem dělal někdy v roce 1958, řídím každý den, ale auta jsou čím dál rychlejší, musíte se tomu přizpůsobit a správně to ovládat,” myslí si třiaosmdesátiletý řidič Ivan Beneš.

Právě aquaplaning byl pro Otakara Kozla největší zážitek „To byl adrenalin. Ale myslím, že když se dodrží vše, co tu bylo řečeno, tak je to to optimální, co se pro to dá udělat,” říká devětasedmdesátiletý účastník kurzu.