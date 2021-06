Smrt si zapomenutou osadu našla

Vedle jedné z betonových desek, která dává tušit, že zde stával dům, stojí muž ve slunečních brýlích. „Tady byl dům mojí maminky,“ ukazuje do prázdna. „Byla to dřevostavba, ale uprostřed měla vyzděnou koupelnu. Maminka se tam schovala pod umyvadlo, a to ji zachránilo. Byla potlučená, ale přežila,“ vypráví.

Ve čtvrtek večer jej zburcoval soused jeho maminky. „Nechtěl jsem věřit, že je to tak zlé. Skočil jsem do auta, ale nedalo se sem dostat přes popadané stromy. Tahali jsme lidi, odváželi je do nemocnic. Vypadalo to strašně. V pátek ráno tu bylo jedno auto dobrovolných hasičů, pár policajtů, a jinak nic. Pomáhali tu jen známí a příbuzní místních. Podle mě ani nikdo nevěděl, že to Pánov zasáhlo, mysleli, že to skončilo v Hodoníně, ale ono to šlo dál...,“ zamyslel se muž.