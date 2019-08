Smlouva na provoz přístřešků MHD v Praze je nevýhodná a dlouhá, tvrdí analýza

JCDecaux skončí smlouva v roce 2021, minulé vedení města ji označilo za nevýhodnou a rozhodlo o jejím neprodloužení. Podle firmy je kontrakt pro město výhodný.

Společnost PwC na základě veřejně dostupných údajů porovnávala Prahu s městy se srovnatelným HDP metropolitní oblasti na jednoho obyvatele. Šlo o Barcelonu, Berlín, Curych, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Londýn, Madrid, Paříž a Stuttgart. Ve všech těchto městech firmy provozují městský mobiliář výměnou za možnost na něm umisťovat reklamní plochy.

Smlouvu s JCDecaux Praha uzavřela v roce 1994 a má tak dobu trvání 26,6 roku, podle analýzy je průměrná doba u ostatních měst 9,1 roku. Česká metropole má podle analýzy zároveň nejstarší smlouvu z analyzovaných měst - u ostatních s výjimkou Stuttgartu byly uzavřeny v posledních třech letech.

Podle radního Jana Chabra (TOP 09) město plánuje novou smlouvu, na kterou by se měl letos vypsat tendr, uzavřít na deset let. Zadání tendru připravuje magistrátní komise a podle radního by je měla v září schválit rada a poté zastupitelstvo. „Chceme, aby provozovatel zaplatil zastávky ze svého a až jim skončí smlouva, tak aby zůstaly městu,” řekl.

Jan Chabr, radní pro majetek a majetkové podíly na Magistrátu Prahy. Foto: Milan Malíček, Právo

Nyní JCDecaux přístřešky vlastní a podobná dohoda neexistuje. Radní dodal, že analýza PwC problematiku vlastnictví mobiliáře nezohledňuje.

Pražská smlouva je podle analýzy v porovnání s dalšími městy nevýhodná i z pohledu plateb, které provozovatel městu platí. Po přepočtu hodnoty kontraktu na rok jeho trvání je Praha podle PwC na 2,8 procenta průměrné částky, na jednoho obyvatele to je 4,7 procenta. JCDecaux platí městu asi 12,8 milionu korun s DPH ročně za zhruba 900 přístřešků a asi 2500 reklamních ploch. Po přesoutěžení by se počet měl zvýšit na 1597.

Podle zastupitele Viktora Mahrika (Piráti), který je členem přípravné komise, pro finalizaci zadání stále chybí řada podkladů, například zhodnocení toho, kolik reklamy bude moci na přístřešcích provozovatel umístit. „Myslím si, že jestli pan radní Chabr říká, že to v září půjde na radu, tak že je optimista,” uvedl.

Neprodloužení smlouvy z JCDecaux za minulého volebního období iniciovalo hnutí ANO. „V podstatě vše připravila už předchozí koalice, tak mě trochu zaráží, proč se to celé tak vleče,” řekl zástupce hnutí v komisi Jan Říčař.

Ocenil, že místa získala i opozice, protože je podle něj důležitá kontrolní úloha. „Piráti a JCDecaux mají velmi nadstandardní vztahy a jeden z vysoce postavených manažerů kandidoval za Piráty v komunálních volbách. Později se ukázalo, že právě Piráti dostávali až 75 procent slevy v kampani, což kritizovala i Transparency International,” uvedl Říčař.

Řeč je o technickém řediteli firmy Tomáši Tenzerovi, který loni na kandidátce Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL v městské části Praha-Vinoř. Piráti i firma jakoukoliv vazbu popřeli.

JCDecaux v minulosti uvedla, že tvrzení o nevýhodnosti smlouvy na přístřešky nejsou podložena argumenty a město naopak spoluprací s firmou vydělává, protože ztráty spojené s pořízením a vybudováním mobiliáře by mu za období kontraktu příjmy z reklamy nezaplatily, a pokud by si zastávky provozovalo samo, bylo by oproti současnému stavu v roční ztrátě minimálně 24,95 milionu korun. Firma také uvedla, že se chystá přihlásit do plánovaného tendru.

JCDecaux: Jde o pomlouvačnou kampaň

K analýze magistrátu JCDecaux uvedla, že byla vypracována ve spěchu a srovnává nesrovnatelné. PwC, která ji vypracovala, je podle firmy navíc auditorskou firmou konkurenční skupiny BigBoard. „Jde o další kolo pomlouvačné kampaně společnosti Bigboard. Budeme se bránit soudní cestou a budeme požadovat odškodné v řádech stovek milionů korun,” uvedl mediální zástupce JCDecaux Martin Lánský.

Dodal, že informace v analýze nejsou pravdivé, což lze dokázat například v případě smlouvy JCDecaux s Berlínem, ve srovnání s kterou má podle něj Praha podmínky mnohem výhodnější.