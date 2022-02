Směr Lány. Chcípl PES chce odradit prezidenta od podpisu

Na 150 lidí, kteří se pod hlavičkou iniciativy Chcípl PES v pátek shromáždili u vjezdu do ulice Sněmovní, netajilo své zklamání po schválení novely. Po zkušenostech z předešlých demonstrací je hlídaly desítky policistů. Demonstranti bubnovali na prázdné kanystry a pokřikovali hesla jako „zrádci“ nebo „demisi“.

Směr Lány potvrdil i jeden z organizátorů. „Musíme se přesunout do Lán, bude to dlouhý. Spustili jsme petici, kterou pošleme panu prezidentovi,“ řekl místopředseda hnutí Chcípl PES Jiří Janeček. Termín akce zatím neoznámil.

„A prezident ten protiústavní papír podepíše, strašně se změnil,“ stěžovala si jedna z přítomných žen Právu. Je důchodkyně a na demonstrování má, jak sama řekla, času dost. „Budu bojovat, dokud to půjde,“ dodala.

„Čekají nás další roky různých omezování. Bude tu to samé, co skončilo před třiceti lety, a ještě horší. Podívejte se, co je ‚Nový světový řád‘,“ přidal se další muž s odkazem na konspirační teorii.