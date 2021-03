Smejkal: Dostal jsem nabídku na Blatného křeslo, ale odmítl jsem

„Jestli jsem měl schopnost dát tyhle lidi dohromady, tak je to pro mě daleko užitečnější role, než se stát ministrem a tápat v tom,” podotkl. „Rovnou jsem řekl, že bych to ani nezvažoval,” dodal k nabídce na ministerský post.

Zeman také uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.