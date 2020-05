Smartwings: Vítáme snahu vlády, nejsme bezvýznamná firma

„Smartwings jako vesměs všechny aerolinky světa přitom neudělaly nic jiného, než že se stejně jako ostatní letecké společnosti obrátily na stát s žádostí o podporu v situaci, do které se nedostaly vlastní vinou. Jsme společnost s obratem přes miliardu dolarů a ročně přispíváme do státního rozpočtu a ostatním subjektům české ekonomiky miliardové částky a zcela odmítáme tvrzení, že jsme bezvýznamná firma lokálního charakteru,” uvedla mluvčí.

Stát zvažuje vstup do Smartwings. Nevím, proč to máme platit, reaguje Kalousek

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl ve Smartwings, hovořil Havlíček v České televizi. Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda. Individuální bankovní záruku dnes Havlíček také nevyloučil. Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun, upřesnil ministr.