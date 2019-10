Babiš slíbil přímé lety z Prahy do Thajska. Žádné nejsou

„V půlce ledna jsem po jednání s Air Asia slíbil tady na Twitteru, že tahle společnost do letošních Vánoc otevře přímou linku Bangkok - Praha. Její první do Evropy. A mám dobrou zprávu. Konečně vím přesné datum a bude to o dost dřív. Z Prahy přímo do Bangkoku doletíte už 26. října,“ napsal premiér letos v dubnu na sociální síť.