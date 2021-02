Slíbení lékaři do chebské nemocnice zatím nedorazili

Současně se mluvčí nemocnice pozastavil nad tvrzením náměstka ministra zdravotnictví profesora Vladimíra Černého v nedělních Otázkách Václava Moravce, že leží v chebské nemocnici relativně vysoký počet německých občanů, kteří by měli být posláni do Německa, ale to se neděje. „V tuto chvíli není v Chebu hospitalizovaný ani jeden covidový pacient z Německa,“ odmítl tvrzení Podracký.