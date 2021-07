Slévači z Třince odlili sochu Krista, stát bude před kostelem v Gutech

Kříž s Ježíšem bylo v podstatě to jediné, co nebylo poničeno po žhářském útoku počátkem srpna 2017 na kostel z 16. století. Vzácnou památku podpálili tři mladíci, z nichž jeden byl v době útoku mladistvý.

Krajský soud v Ostravě je za to poslal do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun, historická škoda je však nevyčíslitelná.