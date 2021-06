Šlachta: Babiš se mě bojí

„Dělá to dobře, je to pohledný muž, chodí, má kontakty a má i dobré fotky.” To na vaši adresu prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Přitom z hrubých dat vyplývá, že odcházející voliči ANO směřují hlavně k vám. Proč myslíte, že se proti vám naopak nevymezil?

Myslím, že je to obyčejný strach. Je to obava pana Babiše o to, že voliči odchází k nám ze zklamání z pana Babiše či z jeho chování. A myslím, že je to klasický přístup pana Babiše – cukr a bič. Teď přišel cukr, pochválení. A poté, když nejste vyslyšen, přijde asi to negativní.

Nelze tomu, ale rozumět i tak, že si pan Babiš vytváří půdu pro povolební vyjednávání s potenciálním partnerem?

To jsem měl na mysli tím cukrem.

Nicméně z toho, co jste řekl, nemělo by větší logiku, aby se proti vám rovnou vymezil, když má podle vás strach o ztrátu voličů?

Kdyby se vymezil, tak je možné, že by těch voličů přešlo ještě více. Má obavu o svoje voliče a nějaký způsobem se to teď po dobrém snaží zachraňovat. Pro mě z té komunikace, kterou vede vůči nám, kdy se minulý týden vyjádřil ke kauze Nagyová s tím, že to byl teatrální zásah a dalo se to udělat na pozvánku, vyplývá, že se pan Babiš přibližuje ODS. Jsou to i společná hlasování, která nějakým způsobem fungují.

Stále se nabízí otázka, zda by měl bývalý vrcholný policista jít do politiky? Existuje politik, na kterého nemáte složku?

Slyšel jsem, že bych měl mít na každého složku. I když jsme končili, myslím, že i pan Váňa (exposlanec ČSSD Roman Váňa – pozn. red.) na mě podával žalobu, že na něj něco mám, ale nic se neprokázalo.

Pořád jsem pod zákonem o ochraně utajovaných informací. Nebyl jsem zproštěn povinnosti mlčenlivosti, takže na mě se ten zákon určitě vztahuje. Na druhou stranu informace hodně stárnou. A je tam dopad promlčení, ale kdybych měl informace, tak bych je řešil jako policista.

Takže nemáte pocit, že mají někteří politici obavy z vašeho nástupu?

To se musíte zeptat jich. Nemají proč. Anebo by možná měli mít strach z toho svého konání. Nevím, čeho by se báli. Jestli konali něco, co neměli, a teď se bojí Šlachty, tak možná je dobře, že do té politiky vstupuji.

Proč jste se vlastně rozhodl jít do politiky? Nemůžete to po nuceném odchodu od policie působit i tak, že jste zhrzený? Jste zhrzený?

Četl jsem vyhlášení pana (ministra vnitra Jana) Hamáčka, že souhlasí s panem (expremiérem Petrem) Nečasem, jak dříve ne, a sice, že se podle něho jdu mstít, a proto jsem do té politiky vstoupil. Musím říct, že větší hovadinu, než vyplodil tenhle matla, jsem neslyšel.

Nevím, jestli si dovede představit, co je založení politického hnutí. Při tom, co a kolik do toho člověk dává, musí být přesvědčen, že dělá dobro. Nemůže to dělat proto, že by si měl vyřizovat účty. Nedovedu si ani představit, kdo v politice je, komu bych se mohl mstít. Všichni ti lidi, kteří se mohli podílet na reorganizaci tam nejsou – Chovanec, Tuhý.

Máte pocit, že jde dělat do politiky dobro?

Jinak bych do toho nešel.

Co je pro vás to dobro?

Sloužit občanům. To jsem dělal třicet let. Myslím, že se každý může podívat třicet let nazpátek, co jsem dělal, co mám za sebou, a můžete se bavit kontroverzně – zásahy, byl jsem postřelený. Kdo mě zná osobně blíže, ví, jaký jsem.

Vy jste tu „službu“ dělal ale jako policista. Cítíte rozdíl mezi politikou jako umění konsenzu a posloucháním rozkazů u policie?

Určitě. Nikdy jsem neměl problém se dohodnout.

A chápete, že i reorganizace byla udělaná na základě politické shody, ne z něčího rozkazu?

Ne, to žádný konsenzus nebyl.

Nakonec ustoupil i pan Babiš, který byl na začátku proti. Dohodli se.

Ano, to už je pak věcí politiky, že se nějakým způsobem dohodli. Samozřejmě s konsenzem nemám problém. Mám problém s kšeftováním…

V rámci čeho to byl podle vás kšeft?

To se musíte zeptat jich.

Vy jste z toho ten pocit zřejmě měl, tak se ptám vás.

Nejsem přítel konspirativních teorií. Na druhou stranu je pět let po reorganizaci, jakým způsobem se dělají ekonomické kauzy, je jasně vidět, že se to nedělalo proto, aby to fungovalo.

Je vaší ambicí obnovit Úřad pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) opět jako samostatný orgán? Myslíte, že je cesta zpět?

Nikoli ÚOOZ, nikdy se nedá vracet zpět, odešli všichni lidé, kteří ty kauzy dělali. Jako jeden z bodů programu máme osamostatnění zpátky policejního pracoviště na korupci a závažnou hospodářskou trestnou činnost a oddělení finanční.

Celý program teprve představíte. Nicméně o vaši kampani mluvil Babiš jako o povedené s tím, že kopírujete kampaň hnutí ANO z roku 2017 a děláte to dobře. Kopírujete?

Jestli je dobře to, že jde člověk mezi lidi, komunikuje s nimi, je denně mezi lidmi, a když se podíváte na mě, jak jezdím s nejbližšími lidmi, tak podle mě to není žádné kopírování…

Kampaň ale není pouze to, že chodíte mezi lidmi, ale plakáty, profesionálně provedená komunikace, fotografie, příspěvky na sociálních sítích. Za konzultační činnost jste podle transparentního účtu v dubnu zaplatili Zuzaně Gedeonové, která pracovala na kampaních pro hnutí ANO, dále Martinu Štěpanovskému, který zase v minulosti pracoval pro Věci veřejné. Kdo vám je poradil?

Na podzim jsem dostal kontakt na paní Gedeonovou, která se vrátila z USA...

Od koho?

Od lidí, kteří se pohybují v marketingu.

Můžete ty lidi jmenovat?

Proč budu já jmenovat? Já už nevím, kdo mi to dal.

Nevíte?

Měl jsem jednání asi s pěti lidmi. Zrovna s paní Gedeonovou jsme si sedli v tom, že jsme si řekli vzájemně příběh o tom, co je možné, co chceme.

Byli to lidé z marketingového týmu hnutí ANO?

Ne, ježišmarja, neblázněte. Ta kampaň je postavená na Robertu Šlachtovi, příběhu, jak přivádí lidi do politiky. To byly důvody, nad čím jsme si sedali, jestli z toho budeme schopni kampaň nějakým způsobem udělat.

Takže odmítáte, že by vám tyto lidi doporučil někdo z aktivních lidí kolem hnutí ANO, či dříve Věcí veřejných?

Naprosto odmítám a myslím, že jsou to konspirace.

Myslíte, že jsou to konspirace? Například i vaše spojení s panem Vítem Bártou (bývalý šéf Věcí veřejných – pozn. red.)?

Jaké spojení?

V jednom z rozhovorů přiznal, že jste se s ním několikrát sešel a že vás zajímaly věci kolem něj, zejména jeho slečny, abyste nedopadl jako on.

Mimo to jsem se potkal i s panem Haškem (bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD – pozn. red.), panem Turkem (exposlanec ČSSD Radim Turek – pozn. red.). Byli to desítky lidí, když jsem se rozhodoval, zda do toho půjdu, anebo ne. Dlouhodobě spolupracuji s Jirkou Štětinou, což je bývalý poslanec Věcí veřejných a potom Úsvitu. A to je jediný z dříve aktivních politiků, který s námi v Přísaze spolupracuje.

Kdy jste se viděli s panem Bártou naposledy?

Loni v létě.

A co jste se dozvěděl?

Že je nejdůležitější výběr lidí kolem sebe.

Mezi spoluzakladateli jsou vaši bývalí kolegové u policie – Tomáš Sochor, Jiří Komárek a Jaroslav Pelc. Co myslíte, že lidi láká na hnutím plném policistů? Jestli má stále odezvu, že je tu všechny potřeba pozavírat? Start kampaně máte podobný jako Piráti v roce 2017 s vězeňským autobusem.

To je otázka na stávající strany, proč ten protikorupční étos pořád funguje. Když jsme to 27. ledna oznámili, novináři nás konfrontovali s tím, že už to tu bylo – Věci veřejné, Babiš, Piráti, a je to vyčichlé téma. Vyjeli jsme mezi lidi a jedeme petiční akci na prověření zakázek, kde je 15 tisíc podpisů. A musím říct, že lidem to vůbec není jedno. Takže důvod proč je zřejmě to, že lidi nevěří tomu, jaký způsobem vládní a opoziční garnitura tento problém řešily.

Napadá vás, že je to pro lidi to hlavní a pak mohou být zklamaní? Že jde podobně jako u Pirátů o bublinu, která splaskne, když pak neuvidí „pozavírané“ politiky?

To není o bublině, program představujeme.

Kde vy se politicky orientujete – napravo, či nalevo?

Když jsme do toho vstupovali, a seděli jsme se zmiňovanýma klukama, nazvali jsme to „spravedlivý střed“. To je naše pozice, kterou budeme prosazovat a zastávat.

Nechybí vám život na ubytovně?

Žiji podobně. Mám pohovku a jsem v kanceláři.