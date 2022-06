Školy budou smět vytvářet speciální třídy pro uprchlíky, schválila Sněmovna

Norma má připravit české školy na školní rok 2022/2023 v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ruskem napadané Ukrajiny a maximálně usnadnit jejich integraci do českých škol.

„Ředitelé mají dle tohoto zákona vytvářet přednostně smíšené třídy. Pokud to ale není možné, mohou zřídit homogenní třídu složenou z ukrajinských dětí,” představil na plénu novelu zákona šéf resortu školství Petr Gazdík (STAN).

„Ty ale pak musí zapojovat do smíšené výuky,“ doplnil.

O děti v ukrajinských třídách se pak podle novely i v dalším školním roce budou moct starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Výuka by ale měla být podle českých vzdělávacích programů.

Novela má také ministerstvu umožnit v příštím roce pro uprchlíky opět mimořádně upravit termíny a podmínky pro přijímání do škol a ukončování vzdělávání. Platit by měla do konce srpna 2023.