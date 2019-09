Školské odbory jsou připraveny stávkovat. S ministrem se neshodly na růstu platů

Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Souhlasily po jednáních s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku. Ministr navrhoval růst tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. Nyní ji upravil na 2250 korun. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

„Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli,” uvedl Dobšík. Dodal, že odbory jsou připraveny v případě nutnosti „přerušit práci” ve školách.

Platy zvyšuje vláda svým nařízením. Návrh předpisu by měla v brzké době projednávat. Plaga uvedl, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1500 korun. Navrhovaným růstem Babišův kabinet plní své programové prohlášení, dodal Plaga. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 000 korun.