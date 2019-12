Školky odmítají každé třetí dítě

Na vesnicích a v malých českých obcích často nejsou školky vůbec. Ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, zařízení sice jsou, ale tady zase evidují vůbec největší nedostatek volných míst. V loňském roce mateřské školky odmítly přijmout podle údajů České školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší tří let.

Rodiče, většinou matky, tak zvažují, zda se jim od dvouletého dítěte vyplatí odcházet do práce, když nemají jinou alternativu než placené hlídání nebo komerční školku. Podle některých průzkumů pouze 44 procent českých žen s dítětem ve věku do pěti let pracuje.