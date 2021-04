Školám mohou dojít testy. A co pak?

Co si s testy počít, nevěděli včera ani na jihu Čech. „V současné době víme jen to, že ministerstvo zřejmě testy nedodá. Pokud se testy budou muset kupovat, zbude to zřejmě na základní školy, protože my jako město bychom museli vyhlásit výběrové řízení. Není zatím zřejmé, ani na jak dlouho se budou muset testy kupovat. Kdyby to bylo až do prázdnin, šlo by o statisíce, možná miliony,“ sdělil Právu náměstek primátora Českých Budějovic Viktor Vojtko (STAN, Čisté Budějovice). Zdůraznil, že město čeká na informace z ministerstva.