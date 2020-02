Škola zakázala žákovi lyžák. Byl před tím na prázdninách v Itálii

Co se týče potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, je to v tuto chvíli pro navrátilce z Itálie sporné. Součástí prohlášení je většinou také poučení, že si je zákonný zástupce dítěte vědom právních následků, které by jej postihly, kdyby prohlášení nebylo pravdivé. Tím si ovšem nemůže být rodič jistý, protože inkubační doba viru je 14 dní, testy do propuknutí příznaků stát neplatí a soukromě vyjdou až na 15 tisíc korun.