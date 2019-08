Škola se blíží, samoživitelé nemají na kroužky

Skoro čtvrtina rodičů shání věci pro děti z druhé ruky, další si peníze půjčují, případně sahají do kontokorentu. Přestože se snaží dětem dopřát vše, celých 13 procent rodičů dětem neplatí ani kroužky, ani školní obědy a jídlo si tak školáci musí nosit z domova.

Na otázku, co si v období školního roku pro své dítě nemohou rodiče samoživitelé dovolit, se většina shodla, že jim nedopřejí z finančních důvodů zájmové kroužky, na druhém místě je doučování a zmiňované školní obědy.

„Když přičteme tepláky a přezůvky, tak je nutné před nástupem do školy investovat cca 5000 Kč. Už předem počítám také s tím, že hned druhý den přinesou děti v sešitku požadavek každý minimálně na 300 Kč za pracovní sešity a dalších 700 Kč je družina pro dceru. Letošní rok nastupuje syn do sedmé třídy a obávám se lyžařského kurzu,“ citovalo Vaše výživné maminku Moniku.

„Jeden z nejhorších bojů bude s dětmi o kroužky. Každoročně se dcera přihlašuje jen do těch, které jsou zdarma vedeny školou, a finanční nemožnosti jsou tak upřednostněny před skutečným zájmem, který by se musel zaplatit,“ dodala.

Jiná maminka, která se svěřila na Facebooku Klubu svobodných matek, má finanční problém zajistit už předškoláka. „Jako samoživitelka mám co dělat, abych zaplatila jídelnu, a jsem zvědavá, jak se z toho zblázním, až nastoupí do školy. Asi bude muset být hlady, neboť mně na to nezbude ani koruna,“ uvedla.